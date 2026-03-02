Ospedale Alatri Campoli scrive a Rocca | Venga al San Benedetto per vedere dal vivo la situazione

Il sindaco di Fumone ha scritto al presidente della Regione Lazio, chiedendo una visita all’ospedale San Benedetto di Alatri entro il 30 marzo. Nella lettera, invita anche a convocare un tavolo tecnico per discutere della situazione. La richiesta si riferisce alla necessità di un sopralluogo per valutare direttamente le condizioni dell’ospedale.

Il Sindaco del Comune di Fumone, Matteo Campoli, ha inviato una nota formale al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per chiedere una visita istituzionale entro il 30 marzo presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri e la contestuale convocazione di un tavolo tecnico con i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Emergenza lupi a Rocca San Giovanni: il sindaco scrive al prefettoAlcuni giorni fa le telecamere di videosorveglianza di un'abitazione in contrada San Giacomo hanno ripreso un branco di lupi, composto da una decina...

Leggi anche: Alatri, nessuna riconversione del "San Benedetto". La Asl smentisce le voci: «Investimenti milionari e reparto di Ortopedia potenziato»

Approfondimenti e contenuti su Ospedale Alatri.

Temi più discussi: Alatri, scontro auto - moto: un ferito; ASSOLTO GIOVANE IMPRENDITORE FIUGGINO DALL’ACCUSA DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO; Alatri – Ospedale, Campoli scrive al Presidente della Regione Rocca: Venga al San Benedetto per vedere dal vivo la situazione; Sora – Cade mentre balla e finisce in ospedale.

Sanità, grande partecipazione all’incontro per la difesa dell’Ospedale di AlatriIl sindaco di Fumone, Matteo Campoli: Una battaglia senza colore politico, a difesa del diritto alla salute dei cittadini ... tunews24.it

Frosinone, difesa dell'ospedale San Benedetto di Alatri: nuova chiamata per sindaci e amministratoriUniti contro il depotenziamento della nostra sanità. E' l'appello del sindaco di Fumone, Matteo Campoli, che, ancora una volta, chiama a raccolta colleghi primi cittadini, assessori e consiglieri ... ilmessaggero.it

Il sindaco di Fumone chiede anche la convocazione di un tavolo tecnico con i rappresentanti del territorio riguardo l'ospedale di Alatri. - facebook.com facebook

Sanità, grande partecipazione all’incontro per la difesa dell’Ospedale di Alatri Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com