Alatri nessuna riconversione del San Benedetto La Asl smentisce le voci | Investimenti milionari e reparto di Ortopedia potenziato
La Asl di Frosinone ha chiarito che l’ospedale di Alatri non cambierà destinazione. In una nota ufficiale, l’azienda sanitaria ha spiegato che sono previsti investimenti milionari e che il reparto di Ortopedia sarà potenziato. Nessuna riconversione o ridimensionamento in vista, insomma. La notizia arriva dopo le voci circolate di recente, che avevano scatenato preoccupazioni tra i cittadini e spinto a una raccolta firme per difendere il
“Nessuna riconversione, né tantomeno un ridimensionamento”. La ASL di Frosinone scende in campo con una nota ufficiale per blindare il futuro dell'Ospedale "San Benedetto" di Alatri e smentire categoricamente le voci allarmistiche diffuse tramite una recente raccolta firme. La Direzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
