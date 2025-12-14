Emergenza lupi a Rocca San Giovanni | il sindaco scrive al prefetto

L'emergenza lupi a Rocca San Giovanni ha portato il sindaco Fabio Caravaggio a scrivere al prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, chiedendo interventi urgenti. La situazione richiede attenzione e misure immediate per garantire la sicurezza della comunità e degli abitanti della zona.

Una richiesta di intervento per l'emergenza lupi a Rocca San Giovanni è stata inviata al prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, dal sindaco Fabio Caravaggio.Alcuni giorni fa le telecamere di videosorveglianza di un'abitazione in contrada San Giacomo hanno ripreso un branco di lupi, composto da una. Chietitoday.it Emergenza lupi a Rocca San Giovanni: il sindaco scrive al prefetto - Il primo cittadino Fabio Caravaggio interviene dopo il filmato del branco di lupi vicino a un'abitazione di contrada San Giacomo: "Video conferma le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini" ... chietitoday.it Branco di lupi davanti villetta a Rocca San Giovanni. Il sindaco scrive al prefetto - VIDEO - Alla luce di questi episodi, il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, nella mattinata di oggi ha scritto una lettera al prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, indirizzata anche, per ... abruzzolive.tv EMERGENZA LUPI, PERDITA DELLE LIBERTÀ PERSONALI Interrogazione di Matteo Petrucci sul tema “Emergenza lupi” al Consiglio Comunale di Rimini, pubblicata l’11 dicembre 2025. Nel video si parla di “emergenza lupi”, ma il punto vero non sono s - facebook.com facebook Rimini. Emergenza lupi, parla l’esperto: “La convivenza con l’uomo è possibile” x.com © Chietitoday.it - Emergenza lupi a Rocca San Giovanni: il sindaco scrive al prefetto

Ecco il video del primo lupo sugli Euganei

Video Ecco il video del primo lupo sugli Euganei Video Ecco il video del primo lupo sugli Euganei