Ortofrutta e tecnologia | l’Italia cresce sui mercati strategici con l’iniziativa OpportunItaly

L’Italia sta rafforzando la sua presenza sui mercati strategici attraverso l’iniziativa OpportunItaly, che mira a promuovere l’export di prodotti ortofrutticoli e tecnologie industriali. I dati mostrano un incremento delle esportazioni in settori chiave dell’agroalimentare e della tecnologia, sostenuto da strumenti di diplomazia economica messi in atto per consolidare la posizione internazionale del paese.

La crescita dell’export italiano nei settori chiave dell’agroalimentare e della tecnologia industriale conferma una traiettoria di consolidamento internazionale sostenuta da strumenti strutturati di diplomazia economica. In questo quadro si inserisce OpportunItaly, il programma di accelerazione del business promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Non si tratta di una semplice campagna promozionale, ma di un’infrastruttura permanente di sostegno all’internazionalizzazione che integra piattaforma digitale di business matching, Buyers’ Club dedicato a operatori esteri selezionati, attività di comunicazione mirata e presidio dei principali eventi fieristici strategici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ortofrutta e tecnologia: l’Italia cresce sui mercati strategici con l’iniziativa OpportunItaly L’export cresce nei primi nove mesi del 2025, trainano gli scambi dei territori con mercati strategiciCresce del 3,6% l’export nazionale nei primi nove mesi del 2025, da gennaio a settembre, rispetto allo stesso periodo del 2024 ed è pari a 479... Ortofrutta, Macfrut 2026 punta sui piccoli frutti: cresce e si rinnova la 'Berry Area'Dopo il successo della scorsa edizione, Macfrut rilancia con decisione la Berry Area 2026, che si presenterà con uno spazio espositivo ampliato, un... Tutto quello che riguarda Ortofrutta. Temi più discussi: Ortofrutta, così la Sicilia punta a uscire dalla trappola della commodity; L'espansione europea riflette la nostra visione nel guidare l'evoluzione dell'identificazione PLU a livello mondiale; Resilienza: cosa insegna Fruit Logistica all'ortofrutta; Clima controllato, fotovoltaico e nuove celle frigorifere: il Mercato ortofrutticolo si prepara alle sfide del futuro. Per l'ortofrutta un sanificante realizzato in loco che non lascia residuiIn ortofrutta occorre trovare un punto di equilibrio fra le esigenze dei produttori, dei confezionatori, della Gdo e di un legislatore europeo che limita sempre di più l'uso di input. freshplaza.it Bioplastica in ortofrutta, San Lidano apre la stradaIl ruolo di Italia Ortofrutta e la ricerca dell'Università della Tuscia: risultati, criticità e costi del materiale a pochi mesi dal nuovo regolamento Ue ... myfruit.it MONSELICE – SONO ARRIVATI GLI ASPARAGI NOSTRANI! Da Ortofrutta Rocca Alessandro sono arrivati gli asparagi nostrani, sia bianchi che verdi, freschi e di stagione! Inoltre trovi anche le nostre fragole super, dolci e profumate, perfette da gustare in - facebook.com facebook Ortofrutta Sol Sud sostiene l'iniziativa "Il Pomodoro per la ricerca®. Buono, sano e in barattolo riciclabile", con la Fondazione Edamus #FondazioneEdamus #ilpomodoroperlaricerca #pomodoro x.com