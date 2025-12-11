L’export cresce nei primi nove mesi del 2025 trainano gli scambi dei territori con mercati strategici
Nei primi nove mesi del 2025, l’export nazionale registra un incremento del 3,6%, raggiungendo i 479 miliardi di euro. Questo aumento evidenzia una ripresa degli scambi commerciali con mercati strategici, contribuendo alla crescita complessiva dell’economia italiana e rafforzando la posizione del Paese nel contesto internazionale.
Cresce del 3,6% l'export nazionale nei primi nove mesi del 2025, da gennaio a settembre, rispetto allo stesso periodo del 2024 ed è pari a 479 miliardi in nove mesi. Aumenta del 3,8% l'import nazionale, pari a 444 miliardi in nove mesi. Questi i dati elaborati da Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, sugli ultimi dati Istat Coeweb. Le regioni. La Lombardia da gennaio a settembre 2025 supera i 123 miliardi di export, +1,8%. Inoltre l'import lombardo di 135 miliardi circa cresce del 5,3%. Resta prima seguita da Emilia-Romagna (63 miliardi di export in crescita dello 0,5 percento), Veneto (59 miliardi di export, in lieve calo dello 0,6 percento), Toscana con 55 miliardi di export che cresce del 20 percento in un anno, Piemonte con 46 miliardi di export in crescita di 1,7 percento.
