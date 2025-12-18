Ortofrutta Macfrut 2026 punta sui piccoli frutti | cresce e si rinnova la ' Berry Area'
Macfrut 2026 si distingue ancora una volta per l’attenzione ai piccoli frutti, con la rinnovata Berry Area che amplia i propri spazi, arricchisce il programma scientifico e rafforza il suo carattere internazionale. Un evento imperdibile per l’ortofrutta, in cui innovazione e crescita si incontrano, offrendo nuove opportunità di confronto e sviluppo nel settore.
Dopo il successo della scorsa edizione, Macfrut rilancia con decisione la Berry Area 2026, che si presenterà con uno spazio espositivo ampliato, un programma scientifico potenziato e un respiro sempre più internazionale. L’iniziativa si conferma un punto di riferimento per l’intera filiera dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
