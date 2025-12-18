Ortofrutta Macfrut 2026 punta sui piccoli frutti | cresce e si rinnova la ' Berry Area'

Macfrut 2026 si distingue ancora una volta per l’attenzione ai piccoli frutti, con la rinnovata Berry Area che amplia i propri spazi, arricchisce il programma scientifico e rafforza il suo carattere internazionale. Un evento imperdibile per l’ortofrutta, in cui innovazione e crescita si incontrano, offrendo nuove opportunità di confronto e sviluppo nel settore.

