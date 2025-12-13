Dick Van Dyke oggi compie 100 anni | Non bastano voglio vivere di più Vado in palestra tre giorni a settimana

Oggi Dick Van Dyke celebra il suo centesimo compleanno, un traguardo straordinario per una leggenda di Hollywood. Con una carriera ricca di successi e ruoli iconici, l’attore si mantiene in forma e positivo, sottolineando l’importanza di vivere con entusiasmo e vitalità anche a 100 anni.

Dick Van Dyke oggi compie 100 anni. La star di Hollywood, celebre per aver interpretato lo spazzacamini Bert nel film Mary Poppins, ha commentato con entusiasmo questo traguardo anagrafico: "La cosa più divertente è che non basta. Cento anni non bastano. Vorresti vivere di più, e io ho intenzione di farlo". Fanpage.it I 100 anni di Dick Van Dyke, il mitico spazzacamino di Mary Poppins - Dick Van Dyke compie 100 anni, celebrando una carriera straordinaria tra cinema, televisione e teatro musicale, dal celeberrimo Bert di Mary Poppins a icone della Tv americana. vanityfair.it

Dick Van Dyke just made history by becoming the oldest actor to receive a Daytime Emmy

