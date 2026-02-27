Il forno a paglia di Orsara compie 500 anni | dal 1526 a oggi il respiro caldo di una comunità

Il forno a paglia di Orsara, situato in provincia di Foggia, festeggia i suoi primi 500 anni di attività. Costruito nel 1526, sarà protagonista di una celebrazione il 2, 3 e 4 marzo, che coinvolgerà la comunità locale. Questo forno rappresenta un esempio di tradizione secolare ancora presente nel territorio pugliese. La struttura mantiene attivo il suo funzionamento dal XVI secolo ad oggi.

Il 2-3-4 marzo, si celebrano i 5 secoli di ininterrotta attività di un luogo che è sinonimo di pane. Rievocazione della cottura collettiva, le donne torneranno a portare le proprie pagnotte per l’infornata 1526-2026: il più antico forno a paglia della Puglia, a Orsara in provincia di Foggia, il 2-3 e 4 marzo celebrerà i suoi 500 anni di ininterrotta attività. In via Caracciolo 13, dove si trova il forno a paglia “Pane e salute”, le iniziative per celebrare lo storico anniversario cominceranno lunedì 2 marzo, alle 8 del mattino: per tutta la giornata, si potrà assistere alle fasi di accensione e alla cottura del pane preparato con lievito madre e farina di grani della Daunia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

