Cassino e l’eccellenza mondiale del cinema | Angelo Evangelista guida Tiger Film verso nuovi orizzonti

A Villa Miani, Tiger Film ha celebrato i suoi successi, rafforzando la propria posizione nel panorama cinematografico internazionale. L'evento ha visto la partecipazione di protagonisti dell'industria audiovisiva italiana e di rappresentanti provenienti da tutto il mondo, sottolineando l'importanza della produzione cinematografica di alta qualità e il ruolo di Angelo Evangelista nel guidare l'azienda verso nuovi traguardi.

