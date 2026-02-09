Ferretti svela al Miami International Boat Show la world première Wally Power 50X

Questa settimana, Ferretti Group ha fatto il suo debutto all’85esima edizione del Discover Boating Miami International Boat Show. L’azienda ha presentato in anteprima mondiale il nuovo Wally Power 50X, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Durante l’evento, hanno anche svelato la Ferretti Yachts 940, un modello di grande rilievo nel settore nautico. La manifestazione si svolge fino a domenica, portando a Miami tutte le novità nel mondo delle barche e dei motori.

Ferretti Group si presenta all'85esima edizione del Discover Boating Miami International Boat Show, in programma da mercoledì a domenica, con una première mondiale, Wally power 50X, e una Amas première, Ferretti Yachts 940. Il salone americano, in crescita costante, si conferma appuntamento di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Miami International Boat Show Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Milano la première del grande cinema di montagna e avventura Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna a Milano per la sua 14ª edizione in Italia. TGA 2025, una notte da ricordare soprattutto per le world premiere: tutti gli annunci Durante i The Game Awards 2025, l’evento ha regalato momenti memorabili, tra world premiere e annunci di grande rilievo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Miami International Boat Show | 11 – 15 febbraio Ranieri International ti aspetta con il Cayman 38 e la 275 SL. Ci farà davvero piacere incontrarti di persona, scambiare due chiacchiere e scoprire cosa cerchi dal tuo tempo in mare. Perché per noi non si t facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.