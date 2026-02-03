Oriana Sabatini incinta | Mentirei se dicessi che sto bene Nostra figlia nascerà in Italia così Dybala ci sarà

Oriana Sabatini annuncia di essere incinta all’ottavo mese. La cantante confessa di non sentirsi sempre bene, ma aspetta con ansia la nascita della loro prima figlia in Italia. Con Paulo Dybala al suo fianco, si prepara a diventare mamma.

Oriana Sabatini è ormai incinta all'ottavo mese e presto, con il marito Paulo Dybala, accoglierà la prima figlia. La gravidanza, però, non sta andando nel migliore dei modi: "Mentirei se dicessi che sto bene, è un dolore cronico". La bambina nascerà in Italia "per permettere al padre di essere presente".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Oriana Sabatini: «Gravidanza difficile, la bambina nascerà in Italia»

Oriana Sabatini sceglie di parlare apertamente della sua gravidanza, confessando che non è stato facile.

Argomenti discussi: Dybala, la moglie Oriana Sabatini vicina al parto: Mentirei se dicessi che sto bene.

