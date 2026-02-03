Oriana Sabatini incinta | Mentirei se dicessi che sto bene Nostra figlia nascerà in Italia così Dybala ci sarà

Oriana Sabatini annuncia di essere incinta all’ottavo mese. La cantante confessa di non sentirsi sempre bene, ma aspetta con ansia la nascita della loro prima figlia in Italia. Con Paulo Dybala al suo fianco, si prepara a diventare mamma.

Oriana Sabatini è ormai incinta all'ottavo mese e presto, con il marito Paulo Dybala, accoglierà la prima figlia. La gravidanza, però, non sta andando nel migliore dei modi: "Mentirei se dicessi che sto bene, è un dolore cronico". La bambina nascerà in Italia "per permettere al padre di essere presente".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Oriana Sabatini Dybala

Oriana Sabatini sceglie di parlare apertamente della sua gravidanza, confessando che non è stato facile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Oriana Sabatini Dybala

Argomenti discussi: Dybala, la moglie Oriana Sabatini vicina al parto: Mentirei se dicessi che sto bene.

Oriana Sabatini incinta: Mentirei se dicessi che sto bene. Nostra figlia nascerà in Italia, così Dybala ci saràOriana Sabatini è ormai incinta all'ottavo mese e presto, con il marito Paulo Dybala, accoglierà la prima figlia ... fanpage.it

Dybala, la moglie Oriana Sabatini vicina al parto: Mentirei se dicessi che sto beneUltime settimane di gestazione per Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala. In una recente intervista in Argentina, per Resumido, la cantante e attrice ha raccontato le scelte e le difficoltà legat ... msn.com

Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, a breve metterà al mondo la prima figlia della coppia argentina. Ma non è proprio contenta che nascerà in Italia... #OrianaSabatini #Dybala - facebook.com facebook

Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, a breve metterà al mondo la prima figlia della coppia argentina. Ma non è proprio contenta che nascerà in Italia... #OrianaSabatini #Dybala x.com