Attacco all’Iran Studenti riminesi bloccati a Dubai Trasferiti in un hotel

Una delegazione di studenti riminesi si trova attualmente a Dubai, dove sono stati temporaneamente bloccati a causa della chiusura dello spazio aereo. Dopo aver passato del tempo in aeroporto, sono stati trasferiti in un hotel in attesa di ulteriori disposizioni. La loro situazione si inserisce in un contesto più ampio di italiani coinvolti in questa situazione di blocco.

di Aldo Di Tommaso C’è anche una comitiva di studenti riminesi tra gli italiani bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo. Il gruppo fa parte di una delegazione complessiva di 150 ragazzi arrivata lo scorso 21 febbraio e che proprio ieri sarebbe dovuta ripartire per l’Italia. Gli studenti erano a Dubai per partecipare all’iniziativa l’Ambasciatore del futuro dell’associazione Wsc che realizza simulazioni diplomatiche. Le famiglie dei giovani sono state tranquillizzate: i ragazzi sono stati portati in un hotel, in condizioni di sicurezza, accompagnati dai tutor. Intanto sono ore di angoscia e preoccupazione per Mahdieh Toodeh. Ieri alle 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

