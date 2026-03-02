Il Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione ha annunciato che ora è possibile delocalizzare, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i territori. Gli alluvionati si mostrano tiepidi e chiedono priorità per le aree a rischio. Il nuovo Decreto Legge 252026 definisce i limiti degli interventi finanziabili, con un focus sulle esigenze delle famiglie e delle zone colpite.

E’ Fabrizio Curcio, Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, ad affermare che il nuovo Decreto Legge 252026 ridisegna il perimetro degli interventi finanziabili, venendo incontro alle famiglie e al territorio. "Il Governo ha introdotto delle novità importanti in merito alla delocalizzazione. La norma inserita nel DL infatti rappresenta un passo concreto e atteso, che consente di ridisegnare il perimetro degli interventi di delocalizzazione finanziabili - ha dichiarato il Commissario -. La norma originaria sulla delocalizzazione fissava condizioni molto stringenti (il danno grave e l’impossibilità di ricostruire, ndr) senza le quali era impossibile riconoscere il contributo pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ora si può delocalizzare. Gli alluvionati sono tiepidi: "Prima territori in sicurezza"

I comitati degli alluvionati: "Ora si indaghi sulla politica""Il fatto che le indagini sull’alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche, parlando apertamente di incuria,...

Napoli, ora gli occhi sono tutti su Lucca: può essere lui l’arma per il mercato!La finestra di mercato invernale è ormai alle porte e per il Napoli saranno settimane cruciali.