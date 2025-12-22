"Il fatto che le indagini sull’ alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche, parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante". Così i comitati Progetto futuro sicuro Traversara, associazione Sant’Agata 17 Maggio 2023, comitato Alluvionati Lugo e Noi Ci Siamo – Ravenna commentano l’indagine della procura sull’alluvione del 2024 che ha portato a indagare 12 tecnici. "Lascia amarezza – aggiungono – il fatto che i riflettori appaiano puntati solo verso il livello inferiore del sistema politico e amministrativo. E infatti il punto più doloroso è proprio questo: sotto accusa finiscono dei tecnici, funzionari, figure operative, le imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I comitati degli alluvionati: "Ora si indaghi sulla politica"

