I comitati degli alluvionati | Ora si indaghi sulla politica
"Il fatto che le indagini sull’ alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche, parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante". Così i comitati Progetto futuro sicuro Traversara, associazione Sant’Agata 17 Maggio 2023, comitato Alluvionati Lugo e Noi Ci Siamo – Ravenna commentano l’indagine della procura sull’alluvione del 2024 che ha portato a indagare 12 tecnici. "Lascia amarezza – aggiungono – il fatto che i riflettori appaiano puntati solo verso il livello inferiore del sistema politico e amministrativo. E infatti il punto più doloroso è proprio questo: sotto accusa finiscono dei tecnici, funzionari, figure operative, le imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Alluvionati, doppia assemblea: "I rimborsi ci sono, ora si acceleri"
Leggi anche: Il “sistema Pavia” visto dall’ex sindaco Elio Veltri: “Sono emersi fatti disarmanti. Ora s’indaghi fino in fondo”
I comitati degli alluvionati: Ora si indaghi sulla politica.
I comitati degli alluvionati: "Ora si indaghi sulla politica" - Sul tema interviene anche Gianluca Sardelli, ex presidente del comitato alluvionati Progetto futuro sicuro di Traversara, che riferisce di essersi fatto promotore di un incontro con gli amministratori ... msn.com
Alcuni Comitati alluvionati su inchiesta di Traversara: “giustizia non completa finché non ci saranno i responsabili politici” - il Comitato Progetto Futuro Sicuro Traversara, l'Associazione S. ravennanotizie.it
Alluvionati, 4 comitati dopo l’inchiesta: «Soddisfazione ma anche amarezza, sotto accusa non finiscono i responsabili politici» - L’inchiesta sull’alluvione non restituisce le case ma offre un po’ di soddisfazione per gli alluvionati. corriereromagna.it
Alluvionati, 4 comitati dopo l’inchiesta: «Soddisfazione ma anche amarezza, sotto accusa non finiscono i responsabili politici» x.com
Alluvionati, 4 comitati dopo l’inchiesta: «Soddisfazione ma anche amarezza, sotto accusa non finiscono i responsabili politici» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.