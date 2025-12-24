La finestra di mercato invernale è ormai alle porte e per il Napoli saranno settimane cruciali. Gli infortuni che terranno ancora per molto tempo ai box sia Anguissa che De Bruyne obbligano Giovanni Manna a mettere a disposizione nuove pedine, a centrocampo ma non solo. Il club azzurro dovrà però fare i conti con il vincolo del saldo zero e una chiave, in tal senso, può essere uno dei calciatori maggiormente in difficoltà finora: Lorenzo Lucca. Napoli, Lucca può aiutare a contenere gli indicatori del costo del lavoro. Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da scrivere. Arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, l’ex Udinese ha disatteso le aspettative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ora gli occhi sono tutti su Lucca: può essere lui l’arma per il mercato!

Leggi anche: Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro?

Leggi anche: Napoli, Lucca non è sul mercato e gli azzurri non sono interessati a Loftus-Cheek (Pedullà)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Conte ha spiegato il problema del suo Napoli: Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti; Napoli 2025, Grande Madre e crocevia del nuovo mondo; Alta Velocità Bari-Napoli, addio scadenza 2026: per il completamento bisognerà aspettare il 2028; Supercoppa: per il Napoli è una bella occasione, per il Bologna la partita della vita (Repubblica) Al Bologna è dai tempi della leggenda Árpád Weisz, biennio 1935-1937, che il club non vince trofei in due stagioni consecutive. Il vero dubbio è con quali occhi il.

Pronostico Napoli-Bologna: 3 consigli sulla finale di Supercoppa Italiana - Lunedì sera Napoli e Bologna si giocano il primo trofeo della stagione 2025/26. sportcafe24.com

DAZN - Napoli, Manna: "Partita tosta, sono fiducioso, il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti, Lucca? Deve dimostrare determinazione" - Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: "Cosa è mancato contro il Benfica? napolimagazine.com