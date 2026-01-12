Tragedia all’ex Ilva di Taranto | operaio precipita e perde la vita I sindacati proclamano

Un incidente sul lavoro presso le Acciaierie d'Italia ex Ilva di Taranto si è concluso con il tragico decesso di un operaio. La notizia ha suscitato reazioni tra i sindacati, che hanno proclamato iniziative di protesta. L'evento sottolinea l'importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguate nei siti industriali, nel rispetto delle norme e della tutela dei lavoratori. L'azienda e le autorità sono impegnate a fare chiarezza sull'accaduto.

AGI - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. A perdere la vita un dipendente dell'azienda. L'incidente è accaduto al convertitore 3 dell'acciaieria 2. La notizia dell'infortunio mortale è confermata anche da fonti vicine all'azienda. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava il lavoratore. Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di finire al suolo. Sul posto sono arrivati compagni di lavoro e delegati sindacali. Aperte le indagini. Sindacati: sciopero immediato di 24 ore . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tragedia all’ex Ilva di Taranto: operaio precipita e perde la vita. I sindacati proclamano... Leggi anche: Ex Ilva, muore operaio a Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato Leggi anche: Operaio 25enne perde la gamba dopo incidente sul lavoro, sindacati proclamano 4 ore di sciopero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia all'ex Ilva di Taranto: muore operaio 46enne - A perdere la vita un dipendente dell'azienda, Claudio Salamida, 46enne di Putignano (Bari). msn.com

Tragedia all'ex Ilva a Taranto, muore un operaio: scatta lo sciopero di 24 ore - Tragedia presso l’Acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto: secondo quanto riportato da Ansa, un operaio è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto. leccesette.it

Tragedia nello stabilimento ex Ilva di Taranto: operaio muore precipitando dall'acciaieria 2 - Claudio Salamida, operaio in servizio all’ acciaieria 2, è deceduto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto. lasicilia.it

Ex Ilva di Taranto, tragedia nell'acciaieria: precipita e muore un operaio x.com

EX ILVA, VIA LIBERA AI FONDI PER L'INDOTTO: LA REGIONE PUGLIA SBLOCCA OLTRE 12 MILIONI DI EURO La Regione Puglia ha compiuto un passo decisivo per il sostegno alle imprese dell'indotto ex Ilva, pubblicando l'elenco provvisorio dei benefi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.