Operaio morto nell’ex Ilva a Taranto in 17 iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo
Sono 17 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni deceduto lunedì scorso in un incidente sul lavoro presso l'ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia. La vicenda evidenzia la necessità di approfondire le responsabilità e garantire condizioni di sicurezza adeguate nei contesti industriali.
Sono 17 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Attesa per l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
