Operaio di Putignano morto all' ex Ilva | 17 indagati per omicidio colposo
La Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone per omicidio colposo in relazione alla morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni deceduto lunedì scorso in un incidente sul lavoro presso l'ex Ilva di Taranto. L'indagine mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate all’incidente avvenuto all’interno dell’area industriale oggi gestita da Acciaierie d’Italia.
Sono 17 le persone indagate dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia.Come riporta TarantoToday. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Operaio morto nell’ex Ilva a Taranto, in 17 iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo
Leggi anche: Operaio morto nell’ex Ilva a Taranto, in 17 iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo
Operaio morto all'ex Ilva, il dolore della comunità di Putignano: Sconvolti, una ferita profonda; Ex Ilva, operaio morto: Putignano sotto shock, “Siamo sconvolti”; Operaio muore cadendo durante controllo alle valvole nell’ex Ilva di Taranto; Muore operaio nell'ex Ilva di Taranto per un incidente sul lavoro.
Operaio di Putignano morto all'ex Ilva: 17 indagati per omicidio colposo - Il 46enne Claudio Salamida è deceduto lunedì scorso in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dello stabilimento ... baritoday.it
Operaio morto all'ex Ilva, il dolore della comunità di Putignano: "Sconvolti, una ferita profonda" - Il cordoglio del sindaco: "La sicurezza sul lavoro non è e non può essere negoziabile". baritoday.it
Claudio Salamida morto all'ex Ilva di Taranto, l'operaio è precipitato dal quinto piano: "Sciopero immediato" - L'operaio Claudio Salamida morto all'ex Ilva di Taranto dopo essere caduto da una pedana: i sindacati proclamano 24 ore di sciopero immediato ... virgilio.it
Sono 17 gli indagati dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. L'ipot facebook
Operaio morto all'ex Ilva, il dolore della comunità di Putignano: "Sconvolti, una ferita profonda" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.