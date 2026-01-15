Operaio di Putignano morto all' ex Ilva | 17 indagati per omicidio colposo

Da baritoday.it 15 gen 2026

La Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone per omicidio colposo in relazione alla morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni deceduto lunedì scorso in un incidente sul lavoro presso l'ex Ilva di Taranto. L'indagine mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate all’incidente avvenuto all’interno dell’area industriale oggi gestita da Acciaierie d’Italia.

Sono 17 le persone indagate dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia.Come riporta TarantoToday. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Operaio morto nell'ex Ilva a Taranto, in 17 iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo

