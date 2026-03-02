Operaia muore travolta da un camion in manovra | era quello che usava per lavorare

Nella notte tra domenica e lunedì a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, un’operaia è stata travolta da un camion mentre si trovava sul luogo di lavoro. La donna utilizzava un veicolo per le sue mansioni quotidiane e, durante una manovra, è stata coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nel piazzale della sede di un'azienda di trasporti a Tezze sul Brenta (Vicenza). La vittima è Saveria Doldo, 42enne mamma di due figli: era arrivata con il suo mezzo pesante dalla Calabria. Al momento dell'incidente alla guida c'era un suo collaboratore Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Una donna di 42 anni, Saveria Doldo, ha perso la vita dopo essere stata investita dal camion che usava come lavoratrice autonoma. Tragedia all'isola ecologica: donna muore travolta da un camionTragedia a Montichiari, dove – nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio – una donna di età compresa tra i 55 e i 60 anni ha perso la vita dopo... Muore travolta da un camion, due comunità in lutto per Marina. "Una drammatica fatalità"Era una consuetudine, per Marina Signori, raggiungere la zona artigianale di Arzaga e da lì incamminarsi verso i percorsi che portano alla Rampina di... Il momento dell'incidente: camion contro un negozio a Castellammare Aggiornamenti e notizie su Operaia muore. Temi più discussi: Operaio 27enne muore sul lavoro precipitando da 20 metri nei cantieri di Monfalcone: proclamato sciopero immediato; Travolta dalla betoniera. Muore a 89 anni nel cortile di casa. La tragedia a Pantalla; Precipita dal tetto di un capannone: operaio elitrasportato in codice rosso; Pantalla, dramma durante i lavori in una villetta: muore travolta da una betoniera. Tragedia sul lavoro: morta operaia calabrese travolta da un camionPoco dopo la mezzanotte, un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un'operaia di 42 anni, dipendente di una ditta esterna alla Campagnolo Trasporti. La donna è stata travolta dalla motric ... Travolta da un camion in manovra: Saveria Doldo, 42enne calabrese, muore in un tragico incidente sul lavoroTragedia sul lavoro a Tezze sul Brenta: Saveria Doldo, 42 anni, Collaboratrice di un'azienda di autotrasporti, è morta travolta da un camion in manovra nel piazzale di una ditta ...