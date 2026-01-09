Tragedia all' isola ecologica | donna muore travolta da un camion

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, a Montichiari si è verificata una tragedia presso l’isola ecologica, dove una donna di circa 55-60 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion. L'incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

