Tragedia all' isola ecologica | donna muore travolta da un camion
Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, a Montichiari si è verificata una tragedia presso l’isola ecologica, dove una donna di circa 55-60 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion. L'incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Tragedia a Montichiari, dove – nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio – una donna di età compresa tra i 55 e i 60 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion nei pressi dell'isola ecologica. L'incidente si è verificato intorno all'ora di pranzo, poco prima di.
