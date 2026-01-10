Muore travolta da un camion due comunità in lutto per Marina Una drammatica fatalità

Due comunità si trovano in lutto per la tragica scomparsa di Marina Signori, deceduta in un incidente stradale. La donna, nota per le sue abitudini quotidiane, era solita recarsi nella zona artigianale di Arzaga prima di proseguire verso la Rampina di San Giorgio e le Fontanelle. La morte di Marina è stata causata da un incidente con un camion, una fatalità che ha sconvolto l’intera comunità.

Era una consuetudine, per Marina Signori, raggiungere la zona artigianale di Arzaga e da lì incamminarsi verso i percorsi che portano alla Rampina di San Giorgio e alle Fontanelle. Lo faceva spesso, da sola o con le amiche, seguendo l'Anello del Monte San Giorgio. Anche venerdì 9 gennaio la.

