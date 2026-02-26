Oneplus 15t sensori della fotocamera rivelati | configurazione doppia da 50 mp con ois su entrambi

Sono stati svelati dettagli sui sensori della fotocamera del nuovo OnePlus 15T, che potrebbe presentare una configurazione doppia con due obiettivi da 50 MP, entrambi dotati di stabilizzazione ottica. Questa anticipazione suggerisce un salto significativo nelle capacità fotografiche del dispositivo, attirando l’attenzione di chi cerca prestazioni avanzate in uno smartphone.

Una presentazione anticipata analizza i possibili sensori della fotocamera del OnePlus 15T, evidenziando una configurazione posteriore con una camera principale da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP. L'interpretazione delle indiscrezioni ruota attorno a scelte hardware mirate a offrire qualità fotografica in un formato compatto, con attenzione alle prestazioni in condizione di scarsa luce e agli zoom. L'attenzione è rivolta alla combinazione tra sensori, apertura e stabilizzazione, oltre alle dinamiche di lancio previste per il modello. OnePlus 15T è associato a una camera principale da 50 MP dotata di un sensore Sony LYTIA 700, con apertura f1.

