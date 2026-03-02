Il 10 marzo su Netflix saranno disponibili gli episodi inediti della serie live-action di One Piece. Nel final trailer vengono mostrati nuovi pericoli che i protagonisti dovranno affrontare, mentre la produzione prepara il debutto della stagione. I fan aspettano con curiosità le nuove avventure, mentre il trailer fornisce alcune anticipazioni sugli eventi imminenti.

Il 10 marzo arriveranno su Netflix gli episodi inediti della serie live-action One Piece e il final trailer regala qualche anticipazione. Il 10 marzo arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 di One Piece, la serie live-action ispirata al manga di Eiichiro Oda. Nell'attesa i fan possono ora vedere il final trailer del nuovo capitolo della storia di Luffy e della sua ciurma, video che regala qualche anticipazione sulle avventure vissute dai protagonisti. Nel trailer della seconda stagione 2 si vedono Monkey e i suoi amici mentre proseguono il loro viaggio andando alla ricerca del tesoro. Le loro avventure, tuttavia, saranno ostacolate da incontri con nemici, assassini e creature di vario genere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece 2: nel final trailer nuovi pericoli mortali per i protagonisti

La serie TV di One Piece, Netflix mostra Chopper e svela il doppiaggio nel nuovo trailerNetflix ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer della serie TV di One Piece, mostrando per la prima volta Tony Tony Chopper nella seconda stagione...

Jack Black e Paul Rudd lottano per sopravvivere nel divertente final trailer di AnacondaLa commedia action in arrivo nei cinema racconterà la storia di due amici che stanno per realizzare il sogno di girare un remake.

Multi-subIllusory Dream| Betrayed And Stripped of Her Power, She Approached Reincarnated Prince

Contenuti e approfondimenti su One Piece.

Temi più discussi: Netflix porta One Piece al cinema: la serie uscirà anche in Italia sul grande schermo?; One Piece Stagione 2 sta per arrivare, ripassate la trama con il trailer riassuntivo ufficiale; One Piece, il nuovo sceneggiatore conferma dove si fermerà la stagione 2 di Netflix; One Piece 2, ecco cosa dovete ricordare prima dei nuovi episodi!.

One Piece 2, l'attesa è quasi finita: l'ultimo trailer della serie ci immerge nella Rotta MaggioreUn ultimo sguardo prima di partire: ormai manca davvero pochissimo alla stagione 2, in arrivo il prossimo 10 marzo in streaming su Netflix ... libero.it

Netflix conferma l’uscita al cinema di One Piece 2: dopo il successo di Stranger Things arriva il debutto in sala 4 NetflixNetflix porta One Piece 2 al cinema: i primi due episodi debuttano il 10 marzo in USA, Canada e Giappone dopo il successo di Stranger Things. cinefilos.it

Ci siamo quasi: l’attesissima stagione 2 di #OnePiece è in arrivo. Nel frattempo, al link, una nuova anteprima con il trailer finale: - facebook.com facebook

Dal ritorno di One Piece, di Chillian Murphy in Peaky Blinders e del romantico Virgin River, all'erotico Vladimir con Rachel Weisz x.com