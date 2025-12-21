Netflix ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer della serie TV di One Piece, mostrando per la prima volta Tony Tony Chopper nella seconda stagione del live action. Il trailer non si limita a svelare nuove scene, ma punta i riflettori su uno degli aspetti più delicati dell’adattamento: la resa vocale di uno dei personaggi più amati della saga. Un’anticipazione strategica che conferma l’attenzione della produzione verso l’identità emotiva dell’opera originale. Le immagini provengono dalla seconda stagione, ufficialmente intitolata One Piece: Into the Grand Line, presentata anche durante il Jump Festa ’26. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La serie TV di One Piece, Netflix mostra Chopper e svela il doppiaggio nel nuovo trailer

Leggi anche: One Piece 2, Netflix svela finalmente la data d'uscita ufficiale! Arrivano Nico Robin e Chopper in live action

Leggi anche: One Piece 2: Netflix svela il primo sguardo a Laboon!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Remake di One Piece: Netflix prepara l'aggiornamento che tutti aspettavano; I nuovi episodi di «One Piece» disponibili da oggi; Che serie TV escono nel 2026? Le 8 produzioni di cui parleranno tutti; Johnny Depp riceve un regalo speciale da Eiichiro Oda.

One Piece: ecco i pirati e Chopper nel Trailer della Stagione 2, in arrivo nel 2026 [VIDEO] - Ci siamo: One Piece si mostra finalmente con un nuovo trailer in anticipazione della seconda stagione della serie Netflix tratta dal ... lascimmiapensa.com