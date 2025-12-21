La serie TV di One Piece Netflix mostra Chopper e svela il doppiaggio nel nuovo trailer
Netflix ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer della serie TV di One Piece, mostrando per la prima volta Tony Tony Chopper nella seconda stagione del live action. Il trailer non si limita a svelare nuove scene, ma punta i riflettori su uno degli aspetti più delicati dell’adattamento: la resa vocale di uno dei personaggi più amati della saga. Un’anticipazione strategica che conferma l’attenzione della produzione verso l’identità emotiva dell’opera originale. Le immagini provengono dalla seconda stagione, ufficialmente intitolata One Piece: Into the Grand Line, presentata anche durante il Jump Festa ’26. 🔗 Leggi su Game-experience.it
