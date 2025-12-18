jack black e paul rudd lottano per sopravvivere nel divertente final trailer di anaconda

Due amici, pronti a realizzare il loro sogno di girare un remake, si trovano coinvolti in un’avventura esilarante e piena di colpi di scena. Jack Black e Paul Rudd danno vita a una commedia action irresistibile, dove il divertimento e l’adrenalina si mescolano in un finale trailer imperdibile. Preparatevi a ridere e a rimanere con il fiato sospeso in questa storia di amicizia e imprevedibilità.

La commedia action in arrivo nei cinema racconterà la storia di due amici che stanno per realizzare il sogno di girare un remake. Sony Pictures ha condiviso il nuovo trailer della commedia action Anaconda, in arrivo nelle sale italiane a gennaio grazie a Eagle Pictures. Il video diffuso online regala qualche nuova esilarante sequenza del progetto che vedrà come protagonisti Jack Black e Paul Rudd. Cosa racconterà il film Al centro della trama di Anaconda ci sono Doug e Griff, due amici fin da quando erano ragazzini, che stanno per realizzare il sogno della loro vita: realizzare un remake del loro film preferito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

