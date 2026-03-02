Omicidio stradale in via Nonantolana si è costituito il terzo passeggero fuggito dopo l' impatto

Un terzo passeggero dell'Alfa Romeo 159 coinvolta nell'incidente di via Nonantolana si è presentato alle autorità. L'episodio è avvenuto sabato 28 febbraio, quando il veicolo ha investito una Lancia Y con due donne a bordo all'incrocio tra via Nonantolana e Strada Albareto. Una delle due donne, un'89enne, è deceduta nell'impatto.

Si è costituito alle autorità il terzo passeggero a bordo dell'Alfa Romeo 159, che sabato 28 febbraio ha centrato la Lancia Y con a bordo due donne all'incrocio tra via Nonantolana e Strada Albareto, di cui una deceduta, l'89enne Antonietta Berselli.Nell'ambito delle indagini condotte dai.