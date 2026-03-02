Omicidio stradale in via Nonantolana la vicenda arriva anche in Regione

Un omicidio stradale si è verificato a Modena, lungo l’incrocio tra via Nonantolana e. La vicenda ha portato il consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de Pascale’ a intervenire, proponendo controlli più rigorosi nei campi rom e una maggiore attenzione all’integrazione. La notizia si è diffusa anche a livello regionale, attirando l’attenzione sulla gravità dell’evento.

Più controlli nei campi rom e una vera visione di integrazione. Ruota intorno a queste due proposte l'intervento del consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale', Vincenzo Paldino, sull'omicidio stradale avvenuto a Modena sabato 28 febbraio all'incrocio tra via Nonantolana e.