Omicidio a Sant’Egidio del Monte Albino | arrestata la moglie del 60enne

La moglie di un uomo di 60 anni è stata arrestata in relazione all'omicidio avvenuto a Sant’Egidio del Monte Albino. L’indagine ha portato all’arresto dopo che Francesco Vitolo, imprenditore, è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio nella sua casa in Viale degli Aranci 19. La scena del crimine è stata oggetto di rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Si chiude il cerchio attorno all'omicidio di Francesco Vitolo, l'imprenditore ucciso con una coltellata nella sua abitazione in Viale degli Aranci 19 a Sant'Egidio del Monte Albino. L'aggressione fatale con un coltello da cucina è arrivata al culmine di un litigio familiare con la moglie. La donna 54 anni dopo lungo interrogatorio in caserma dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore ha confessato quanto era accaduto nella villetta dove due vivevano in compagnia dei due figli. Al momento del ferimento, però la coppia era sola e gli indizi si erano subito concentrati sulle responsabilità della54 enne che non ha voluto riferire quale fosse l'oggetto al centro della lite.