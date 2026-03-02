Omicidio a Rogoredo il cugino di Mansouri | Cinturrino chiedeva 200 euro al giorno

Un omicidio si è verificato a Rogoredo, coinvolgendo Abderrahim Mansouri, il cui cugino ha dichiarato che Cinturrino chiedeva 200 euro al giorno. Morad, cugino di Mansouri, ha riferito al Tg3 che il 28enne aveva paura di Carmelo Cinturrino e che da novembre, fino alla sua morte, ogni conversazione tra loro riguardava Luca ‘Corvetto’ o Luca ‘Martello’.

Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026

Omicidio Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: «Ho tradito la fiducia di chi indossa la divisa»Il poliziotto arrestato per l'omicidio di Mansouri a Rogoredo chiede scusa ai colleghi mentre entra a San Vittore ... panorama.it

