Chi è Carmelo Cinturrino 41enne poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo chiedeva al 28enne 5g di coca e €200 al giorno

Da ilgiornaleditalia.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmelo Cinturrino, 41 anni, è stato arrestato dopo aver sparato a Abderrahim Mansouri nel quartiere di Rogoredo. La causa dello scontro pare sia legata a un debito di droga e denaro: Cinturrino avrebbe richiesto regolarmente al 28enne cinque grammi di cocaina e 200 euro al giorno. Testimoni raccolti dagli inquirenti confermano che le richieste erano frequenti e precise. La vicenda si è conclusa con una sparatoria che ha provocato la morte di Mansouri.

chi 232 carmelo cinturrino 41enne poliziotto che ha ucciso abderrahim mansouri a rogoredo chiedeva al 28enne 5g di coca e 8364200 al giorno
© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Carmelo Cinturrino, 41enne poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo, “chiedeva al 28enne 5g di coca e €200 al giorno”

Alcuni conoscenti di Mansouri, ascoltati nell’ambito dell’inchiesta, hanno riferito che le richieste sarebbero state quantificate in 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno. Il 28enne, stando ai racconti, avrebbe confidato a più persone di aver rifiutato quelle pretese e, da quel momento, di a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: “Chiedeva il pizzo”Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro.

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato al pusher a Rogoredo: Faceva arresti disinvolti e chiedeva il pizzo; I colleghi del poliziotto: Ha mentito; Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, gli altri agenti indagati: Ci mentì sui soccorsi; Pusher ucciso a Rogoredo, agli atti un documento che accusa Cinturrino: I pusher nello stabile Aler, le richieste di pizzo in contanti.

chi è carmelo cinturrinoCarmelo Cinturrino, chi è il poliziotto indagato per l’uccisione del pusher a RogoredoSi aggrava la posizione del poliziotto che lo scorso 26 gennaio ha ucciso un pusher maghrebino a Rogoredo: ecco chi è e cosa si dice di lui ... msn.com

Chi è Cinturrino, agente indagato per l'omicidio a Rogoredo. Testimoni: Chiedeva pizzoLeggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Cinturrino, agente indagato per l'omicidio a Rogoredo. Testimoni: 'Chiedeva pizzo' ... tg24.sky.it