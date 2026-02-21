Chi è Carmelo Cinturrino 41enne poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo chiedeva al 28enne 5g di coca e €200 al giorno

Carmelo Cinturrino, 41 anni, è stato arrestato dopo aver sparato a Abderrahim Mansouri nel quartiere di Rogoredo. La causa dello scontro pare sia legata a un debito di droga e denaro: Cinturrino avrebbe richiesto regolarmente al 28enne cinque grammi di cocaina e 200 euro al giorno. Testimoni raccolti dagli inquirenti confermano che le richieste erano frequenti e precise. La vicenda si è conclusa con una sparatoria che ha provocato la morte di Mansouri.

Alcuni conoscenti di Mansouri, ascoltati nell’ambito dell’inchiesta, hanno riferito che le richieste sarebbero state quantificate in 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno. Il 28enne, stando ai racconti, avrebbe confidato a più persone di aver rifiutato quelle pretese e, da quel momento, di a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

