Omicidio Rogoredo gli amici di Zack | Cinturrino chiedeva 200 cento euro e 5 grammi di coca al giorno

Carmelo Cinturrino, accusato di aver chiesto 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno, avrebbe fatto questa richiesta a Zack, secondo alcuni amici dello spacciatore. La cifra e la droga rappresentavano una pressione costante che avrebbe contribuito alla tensione tra i due. Gli amici di Zack raccontano che Cinturrino insisteva frequentemente su queste richieste, creando una situazione difficile per il giovane. La vicenda si svolge nel quartiere di Rogoredo a Milano.

Milano, 21 febbraio 2026 - Duecento euro e 5 grammi di cocaina al giorno sarebbe stata la richiesta di Carmelo Cinturrino a Zack, almeno secondo quanto sostengono alcuni conoscenti dello spacciatore marocchino Soldi e droga. L'assistente capo Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso dal poliziotto con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo durante un controllo antispaccio. È' quanto è emerso dal racconto di alcuni conoscenti della vittima, ora al vaglio degli inquirenti. Qualcuno avrebbe anche quantificato le richieste che sarebbero state di 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: “Chiedeva il pizzo”Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro.

