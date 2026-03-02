Omayma al centro del porto | il volto delle vittime contro

Al porto di Messina, il terminal degli aliscafi porta il nome di Omayma Benghaloum, vittima di femminicidio, mentre Egidio Bernava è stato nominato presidente della Conferenza nazionale dei Conservatori italiani. Questi eventi si sono verificati negli ultimi giorni e sono stati annunciati ufficialmente in diverse comunicazioni pubbliche. La scelta del nome del terminal e la nomina del nuovo presidente sono state confermate da fonti ufficiali.

Il terminal degli aliscafi a Messina prende il nome di Omayma Benghaloum, vittima di femminicidio, mentre Egidio Bernava diventa presidente della Conferenza nazionale dei Conservatori italiani. In parallelo, il Partito Democratico mostra un atteggiamento attendista nelle amministrative, mentre Angelo Giorgianni lancia un movimento civico con lo slogan Ora basta, già usato nel 2013 da Felice Calabrò. Il 28 febbraio 2026, questi eventi si intrecciano in una città che vive momenti di cambiamento politico, culturale e simbolico. Il volto di Omayma Benghaloum, 33 anni, mediatrice culturale per l'ufficio immigrazione della questura di Messina, ora è il primo che chi arriva al porto incontra. Bari e l'Italia in piazza contro la riforma su violenza sessuale: al centro il consenso e la tutela delle vittime. Bari dice no al Ddl Bongiorno: in piazza per il consenso, una battaglia nazionale contro il rischio di regresso Una marea di persone ha invaso oggi,... Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione del nuovo terminal passeggeri della banchina Rizzo del porto di Messina, realizzato dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La struttura è stata intitolata a Omayma Ben Ghalloum, mediatrice culturale, vittima