A Messina è stato inaugurato il nuovo terminal passeggeri della banchina Rizzo, intitolato a Omayma Ben Ghalloum. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e il ricordo della figura a cui il terminal è dedicato. La struttura, recentemente completata, si trova lungo il porto cittadino e mira a migliorare i servizi per i viaggiatori.

Messina non dimentica Omayma Ben Ghalloum, a cui è stato intitolato il nuovo terminal passeggeri della banchina Rizzo. Un'iniziativa portata avanti dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha scelto di omaggiare la giovane donna vittima di femminicidio e simbolo di dedizione e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Porti, il nuovo terminal porterà il nome di Omayma Ben Ghalloum: memoria e coraggio

Terminal passeggeri del porto di Messina intitolato a Omayma Ben Ghalloum: evento di apertura e inaugurazioneIl 27 febbraio alle ore 12 sarà inaugurato il Terminal passeggeri della banchina Rizzo del porto di Messina, realizzato dall’Autorità di Sistema...

Aggiornamenti e notizie su Omayma Ben Ghalloum.

Temi più discussi: Memoria e coraggio, intitolato a Omayma Ben Ghalloum il nuovo terminal del porto; Il ricordo dell’eroe Petri resta vivo. Si celebra il coraggio del poliziotto; Sanremo 2026: Enrico Nigiotti e il coraggio di restare fermi a guardare il tempo; Barletta rende omaggio ai Vigili del Fuoco: 87 anni di storia e coraggio.

Moncalvo intitola tre nuovi spazi pubblici a donne simbolo di memoria e legalitàMoncalvo dedica tre nuovi spazi pubblici a tre figure femminili che hanno lasciato un segno profondo nella storia locale e nazionale. La decisione, ... atnews.it

A Reggio un giardino intitolato al pittore Aldo Foti. Battaglia: ‘Gesto di memoria e riconoscenza’Il sindaco ff ha preso parte alla cerimonia di intitolazione del largo verde, situato all'inizio del viale Europa e dedicato al ricordo pittore del reggino ... citynow.it

Memoria e coraggio, intitolato a Omayma Ben Ghalloum il nuovo terminal del porto ift.tt/GXWmYAQ ift.tt/jZ1k3Jb x.com

Inaugurazione del Terminal Passeggeri della Banchina Rizzo del Porto di Messina intitolato alla mediatrice culturale Omayma Ben Ghalloum: appuntamento il 27 febbraio - facebook.com facebook