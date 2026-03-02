Omaggio a Redivo e Defilippi | la serata alla Casa del combattente

Mercoledì 4 marzo alle 17, alla Casa del Combattente, si svolge un evento dedicato a Redivo e Defilippi, organizzato dall'I.R.S.M.E.C. Istituto Storico Panzarasa in collaborazione con la Federazione Grigioverde di Trieste. La serata è dedicata a un omaggio ai due protagonisti, con interventi e testimonianze che si susseguono nel corso dell'iniziativa.

L'I.R.S.M.E.C. Istituto Storico Panzarasa con la Federazione Grigioverde di Trieste mercoledì 4 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Irredenti della Casa del Combattente Via XXIV Maggio 4 (p. Oberdan) Trieste, invita tutti a un incontro di parole e memoria aperto a chiunque voglia portare un.