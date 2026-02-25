Sanremo 2026 dall’omaggio a Baudo alla gaffe ‘Repupplica’ | le pagelle della prima serata

Il pubblico si è divertito con la prima serata di Sanremo 2026, causata da un errore di battitura che ha trasformato “Repubblica” in “Repupplica”. La gaffe ha suscitato risate tra gli spettatori e ha portato alla ribalta i momenti più spontanei della serata. Tra gli applausi, si sono ricordati anche i vari omaggi a Pippo Baudo, che ha fatto da protagonista. La serata continua con molte sorprese in programma.

Ecco come è andata la prima serata di Sanremo 2026, nelle pagelle del nostro inviato. Voto 9,5 – L’omaggio a Pippo Baudo. Dall’introduzione di Carlo Conti alla voce fuori campo che introduce Laura Pausini. Come se Pippo fosse ancora tra noi, approvano anche i figli. Il ricordo ai tanti illustri nomi scomparsi quest’anno comprende anche Peppe Vessicchio, Maurizio Costanzo e Ornella Vanoni. Voto 9 – Sal Da Vinci. Ormai è multinazionale di se stesso. L’Ariston lo osanna, la sala stampa si accoda, dopo ‘Rossetto e Caffè’ è pronto a prendersi la vittoria finale. Non sbaglia nulla, neanche la dedica al paroliere Vincenzo D’Agostino scomparso di recente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026 ha aperto con entusiasmo, dopo che l'errore di visualizzazione ha creato confusione tra gli spettatori.

Sanremo 2026 ha aperto con la prima serata, dopo che i 30 artisti in gara si sono esibiti sul palco dell'Ariston, mentre un omaggio a Baudo ha coinvolto il pubblico.

Sanremo 2026 al via con la prima serata, ecco la scaletta ufficiale con tutti gli orari del festival condotto da Carlo Conti che oggi sarà affiancato da Laura Pausini e Can

Programma Sanremo 2026: date 24–28 febbraio, orari di inizio e fine, co-conduttori, ospiti, duetti cover, Big e voto serata per serata.

A Sanremo partono le prime gaffe, giustificate dall'emozione della prima serata d'apertura. Il pubblico dell'Ariston non si lascia distrarre da certe defaillance, concentrato a seguire i concorrenti e a commuoversi durante gli omaggi ai big di Sanremo non più tra

