Omaggio a Roberto Pazzi Una targa a casa del poeta | Era legatissimo alla città

Venerdì mattina è stata inaugurata una targa in memoria di Roberto Pazzi, poeta e scrittore ferrarese, presso la sua abitazione in Contrada della Rosa. Il Centro studi a lui dedicato ha ricordato il legame profondo tra Pazzi e la città, sottolineando la scelta dello scrittore di vivere a Ferrara per mantenere viva la sua connessione con il territorio.

"Scelse di passare in questa casa la sua vita per non rinunciare mai a Ferrara ". Sono le parole che si leggono sulla targa dedicata a Roberto Pazzi che il Centro studi a lui intitolato ha installato, venerdì mattina, in Contrada della Rosa, al civico 18, sotto la casa dello scrittore e poeta scomparso il 2 dicembre del 2023. "Nella nebbia di questo mattino ferrarese – esordisce Stefano Baldrati – abbiamo messo finalmente in risalto la sua dimora. Ci siamo coordinati con l’amministrazione comunale di Ameglia, in Liguria, dove la scorsa settimana Roberto è stato omaggiato di una stele in marmo bianco di Carrara fissata di fianco alla porta della casa in cui venne al mondo, nel 1946, e dove cominciò, ancora adolescente, a concepire i primi versi di influenza sereniana. Ilrestodelcarlino.it Omaggio a Roberto Pazzi. Una targa a casa del poeta: "Era legatissimo alla città" - La cerimonia in Contrada della Rosa, sotto l’abitazione dell’autore scomparso "La sua biblioteca sarà consultabile a chiunque voglia entrare nel suo sguardo". msn.com

Così Ameglia ricorda il poeta Pazzi. Una targa nella casa al Cafaggio - A due anni dalla scomparsa il Comune ha celebrato il cantore, scrittore e docente. msn.com

Applausi per l'omaggio di Roberto Andò a Enzo Moscato Tgr Rai Teatro di Napoli - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Roberto Pazzi. Una targa a casa del poeta: "Era legatissimo alla città"

Gianni Lattore - Sicilia Cabaret 16/07/2018

Video Gianni Lattore - Sicilia Cabaret 16/07/2018 Video Gianni Lattore - Sicilia Cabaret 16/07/2018