Oltre l’8 Marzo – Un percorso di comunità le iniziative a Piano di Sorrento per la Giornata internazionale della donna

A Piano di Sorrento, in occasione dell’8 marzo, sono state organizzate diverse iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dalla Commissione Pari Opportunità. Il programma comprende eventi e attività che mirano a riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nella società attuale, coinvolgendo la comunità locale in un percorso dedicato alla riflessione e alla partecipazione.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Piano di Sorrento – Pari Opportunità insieme alla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili promuove un programma di iniziative volte a valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea.