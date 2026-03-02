Oltre cinquanta aretini bloccati a Dubai | ore di preoccupazione

Oltre cinquanta persone provenienti da Arezzo, Valtiberina e Città di Castello sono rimaste bloccate a Dubai. Tra i coinvolti ci sono circa quaranta turisti di origine biturgense e della Valtiberina, insieme a una decina di cittadini di Arezzo e Civitella. La situazione ha generato preoccupazione tra i familiari e le autorità locali, mentre le persone coinvolte si trovano in attesa di aggiornamenti.

Sarebbero oltre 40 i turisti biturgensi e della Valtiberina e una decina quelli di Arezzo e Civitella bloccati a Dubai. Si troverebbero a bordo della nave da crociera Mcs Euribia, sulla quale si erano imbracati a Doha dopo un volo da Fiumicino, e dalla quale sabato 28 febbraio sarebbero dovuti.