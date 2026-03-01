Nave bloccata a Dubai grande preoccupazione per turisti aretini fermi da ore

Una nave da crociera ferma nel porto di Dubai ha trattenuto un gruppo di turisti provenienti da Arezzo e da altri centri della provincia. I turisti sono rimasti bloccati a bordo da diverse ore, generando preoccupazione tra amici e parenti che attendono aggiornamenti sulla loro condizione. La situazione ha attirato l’attenzione nella regione, dove si seguono con attenzione gli sviluppi.

Cresce la preoccupazione ad Arezzo e in diversi centri della provincia per un gruppo di turisti rimasti bloccati su una nave da crociera ferma nel porto di Dubai. A causa delle operazioni belliche in corso contro l'Iran, la navigazione civile nell'area non è al momento praticabile e l'imbarcazione non può riprendere il viaggio. Secondo le informazioni raccolte, i viaggiatori fanno parte di una comitiva numerosa che comprende residenti non solo nel capoluogo ma anche in altri comuni della provincia, tra cui Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana. Viaggio quasi concluso prima dello stop Il gruppo era partito sabato scorso dall'aeroporto di Fiumicino con destinazione Doha, da dove si era poi imbarcato per una crociera di alcuni giorni tra le principali mete turistiche della zona.