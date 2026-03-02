Oltre 70mila italiani si trovano nella regione del Golfo Persico, di cui l’80% residenti. La maggior parte di loro si trova in aree interessate dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Domani sono previsti il rientro di 200 studenti provenienti da Dubai. La presenza italiana nella zona è numericamente significativa e coinvolge diverse città e comunità.

Roma, 2 marzo 2026 – Sono oltre 70mila gli italiani (80% residenti) presenti nella regione mediorientale interessata dalla guerra tra Usa-Israele e Iran. Trentamila circa solo a Dubai e Abu Dhabi. A fornire i numeri è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il vicepremier e titolare della Farnesina ha riferito che si tratta di "residenti, lavoratori, militari, turisti, studenti, pellegrini. In Israele vivono circa ventimila residenti con passaporto italiano. Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Kuwait, in Oman e in Bahrein sono presenti comunità numerose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Oltre 70mila italiani presenti nella regione del Golfo Persico, Tajani: "Domani rientrano i 200 studenti da Dubai"

Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studentiUnità di crisi della Farnesina al lavoro per censire tutti gli italiani a Dubai, tra residenti e turisti.

Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso DubaiLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in...

