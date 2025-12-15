UNICEF RepDem del Congo | oltre 500 mila persone – di cui oltre 100 mila bambini – sfollati a causa delle violenze

In seguito alle violenze in Repubblica Democratica del Congo, oltre 500 mila persone, tra cui più di 100 mila bambini, sono state costrette a fuggire dalle proprie abitazioni. Molti di loro hanno attraversato il confine con il Burundi, con oltre 50.000 arrivi registrati tra il 6 e l’11 dicembre. La crisi umanitaria evidenzia la gravità della situazione nella regione.

UNICEF/Rep.Dem. del Congo: oltre 500 mila persone – di cui oltre 100 mila bambini – sfollati a causa delle violenze

Molti hanno attraversato il confine con il Burundi: solo tra il 6 e l’11 dicembre sono arrivate oltre 50.000 persone – di cui quasi la metà sono bambini – in fuga dalla violenza. 15 dicembre 2025 – “ L’UNICEF è profondamente allarmato dalla rapida escalation delle ostilità nel Sud Kivu, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), che ha costretto centinaia di migliaia di bambini e famiglie a fuggire in cerca di sicurezza, sia all’interno della RDC che oltre confine, in Burundi e Ruanda. L’UNICEF invita tutte le parti a proteggere i bambini e a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Puntomagazine.it

