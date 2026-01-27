Olio taroccato venduto come extravergine | scatta il blitz 24 indagati

Sono in corso indagini riguardo a un traffico di olio extravergine contraffatto. Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni in diverse aziende e abitazioni nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Agrigento. L’indagine mira a fare luce su un presunto sistema di vendita di olio “taroccato” come extravergine, con 24 persone coinvolte.

All’alba, Palma di Montechiaro si è svegliata con un via vai insolito di mezzi dei carabinieri. Un’operazione su vasta scala, coordinata dalla Procura di Agrigento, ha fatto scattare una serie di perquisizioni tra aziende, abitazioni e locali portando alla luce un presunto sistema di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Palma di Montechiaro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palma di Montechiaro

Argomenti discussi: Codici parte civile nel processo sulla truffa dell’olio contraffatto.

Olio venduto come extra vergine ma non lo è: la denuncia dalla Francia per Carapelli che ora deve pagare oltre 230 mila euroCirca 700 quintali di olio venduto ai francesi come extravergine d’oliva ma era olio semplice. Sotto accusa Carapelli che adesso, ha stabilito il Tribunale di Firenze, dovrà pagare una penale di oltre ... corrierefiorentino.corriere.it

Lecce. Olio extravergine importato venduto come italiano: maxi sequestro dei NasAlcuni stabilimenti acquistavano da un grossista olio extravergine di oliva proveniente principalmente da Grecia e Spagna, per poi confezionarlo e venderlo come 100% italiano. Sequestrate dai Nas 2000 ... quotidianosanita.it

Agroalimentare: 4 tonnellate di Falso Olio EVO sequestrate e 2 denunciati Comando Provinciale di Ravenna - Ravenna, 22/01/2026 15:05 I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Ravenna hanno da - facebook.com facebook

La frode è stata scoperta dall'Ufficio delle Dogane. Il carico del valore di oltre 60mila euro era destinato in #Asia. Saremo in aula per tutelare i #consumatori. #Codici #olio #olioevo x.com