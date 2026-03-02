Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma | il 6 marzo la Coppa Nash

Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza anche quest’anno la Coppa Nash, una competizione di matematica a squadre prevista per venerdì 6 marzo nella città di Parma. La gara coinvolge studenti che si sfidano in problemi di matematica, e si svolge in un’unica giornata. La competizione si svolge presso la sede dell’ateneo parmense.

Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma: il 30 gennaio la Coppa Kovalevskaya e il 6 marzo la Coppa NashAnche quest'anno il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza due gare a squadre di matematica.

