Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma | il 30 gennaio la Coppa Kovalevskaya e il 6 marzo la Coppa Nash

Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza anche quest’anno due competizioni a squadre di matematica: la Coppa Kovalevskaya si svolgerà il 30 gennaio, seguita dalla Coppa Nash il 6 marzo. Questi eventi rappresentano un’occasione per studenti e appassionati di mettere alla prova le proprie capacità e approfondire il rapporto con la matematica.

Anche quest'anno il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza due gare a squadre di matematica. Si tratta della Coppa Kovalevskaya e della Coppa Nash, in programma a Parma rispettivamente venerdì 30 gennaio e venerdì 6 marzo. All'organizzazione collaborano docenti, assegnistei, dottorandei, studentesse e studenti del Dipartimento. Il responsabile per l’Ateneo è Alberto Saracco. Le gare sono realizzate con il sostegno del Piano Lauree Scientifiche, del Comune di Parma e da Parmalat. Il 30 gennaio è prevista la gara a squadre femminile, giunta alla decima edizione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su coppa kovalevskaya

Oggi si conclude a Udine la tappa italiana della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Settecento studenti bresciani alle Olimpiadi della matematica; Si punta in alto: gli studenti dell’Alberghiero alle Olimpiadi di matematica e informatica; Olimpiadi Italiane di Statistica: il Liceo Pestalozzi sul podio nazionale; Agcom interviene su due episodi di bagarinaggio riguardanti le Olimpiadi.

Settecento studenti bresciani alle Olimpiadi della matematicaLa matematica diventa sport di squadra. È accaduto a Bagnolo Mella dove circa settecento studenti provenienti da tutta la provincia si sono dati appuntamento per le selezioni del Kangourou. Per una ma ... giornaledibrescia.it

Olimpiadi della matematica Zucchelli è medaglia di bronzoUn bella notizia per il liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio. Margherita Zucchelli, alunna della V D, si è classificata al terzo posto alle Olimpiadi della Matematica che si svolgono ... lanazione.it