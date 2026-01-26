Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma | il 30 gennaio la Coppa Kovalevskaya e il 6 marzo la Coppa Nash

Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza anche quest’anno due competizioni a squadre di matematica: la Coppa Kovalevskaya si svolgerà il 30 gennaio, seguita dalla Coppa Nash il 6 marzo. Questi eventi rappresentano un’occasione per studenti e appassionati di mettere alla prova le proprie capacità e approfondire il rapporto con la matematica.

Anche quest'anno il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza due gare a squadre di matematica. Si tratta della Coppa Kovalevskaya e della Coppa Nash, in programma a Parma rispettivamente venerdì 30 gennaio e venerdì 6 marzo. All'organizzazione collaborano docenti, assegnistei, dottorandei, studentesse e studenti del Dipartimento. Il responsabile per l’Ateneo è Alberto Saracco. Le gare sono realizzate con il sostegno del Piano Lauree Scientifiche, del Comune di Parma e da Parmalat. Il 30 gennaio è prevista la gara a squadre femminile, giunta alla decima edizione.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

