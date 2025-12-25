LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs NBA 2026 in DIRETTA | match da non perdere a Natale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, buon Natale e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di uno dei cinque match in programma nel Christmas day di NBA. In campo alle 20.30 ore italiane Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, con due tra le stelle più attese ad affrontarsi sotto i riflettori del Paycom Center di Oklahoma. Incontro attesissimo tra le due migliori franchigie della western conference. A pochi giorni dalla vittoria per 130-110 gli Spurs affrontano nuovamente i campioni in carica e team con il miglior record NBA in regoular season. Ancora una volta coach Mitch Johnson dovrà centellinare le energie di Victor Wembanyama, ma potrà far leva sul contributo di Stephon Castle e Keldon Johnson, tra i migliori dell’ultima sfida entrando dalla panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it
