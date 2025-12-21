C’è chi si chiede se sia stata una gag ma la stragrande maggioranza dei commentatori social è convinta che il capitombolo sia stato reale. Ci vorrebbe il VAR per capire cosa sia accaduto davvero. Di che parliamo? Di Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ovvero i Ricchi e Poveri, che sono entrati in scena a Domenica In cadendo in coppia. Avete letto bene: prima è andato giù Angelo e un secondo dopo, ecco che anche Angela s’è trovata per terra, con tanto di ‘ Sarà perché ti amo ‘ in sottofondo. Sui social, a pochi minuti dal ‘fattaccio’, il video ha già una marea di condivisioni: “La caduta degli angeli”, “Aiuto”, Che capitombolo”, “Angelo ha aperto e chiuso il 2025 col botto” (il riferimento è a L’anno che Verrà, quando il cantante, convinto di essere fuori onda, se ne uscì con un “teste di c****”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri cadono insieme in diretta a Domenica In: cosa è accaduto – Video

Leggi anche: Chi è Luca Brocherel, il figlio di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e cosa fa nella vita

Leggi anche: La rovinosa caduta dei Ricchi e poveri: "Gradino maledetto", a Domenica In succede di tutto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I Ricchi e Poveri tornano a Porto Cervo per il grande concerto del Natale 2025 in Costa Smeralda; Ricchi e Poveri a Porto Cervo: concerto evento di Natale.

Domenica In, la rovinosa caduta dei Ricchi e poveri: "Gradino maledetto" - Capitombolo in coppia nel corso di Domenica In: al momento di entrare in studio i Ricchi e poveri ospiti di Mara Venier si sono resi ... iltempo.it