occhiali intelligenti con supporto nativo a gemini chatgpt e altro ancora

Le smart glasses ora integrano supporto nativo a Gemini ChatGPT e altre applicazioni di intelligenza artificiale, andando oltre la semplice funzione di visualizzazione. Questi dispositivi permettono agli utenti di accedere a servizi digitali direttamente dagli occhiali, senza bisogno di smartphone o altri strumenti. La tecnologia sta trasformando il modo in cui si interagisce con i contenuti digitali, offrendo nuove possibilità di utilizzo quotidiano.

le smart glasses hanno superato la funzione di semplice visualizzazione per diventare vere e proprie piattaforme di intelligenza artificiale. rokid aggiorna la versione internazionale dei rokid glasses introducendo Gemini di Google insieme ad altri grandi modelli, offrendo agli utenti una gestione multi-modello all’interno di un ecosistema aperto. questa evoluzione punta a fornire una scelta flessibile di assistenti digitali, ottimizzata per attività diverse e utilizzo quotidiano. la versione internazionale dei rokid glasses integra, tramite un aggiornamento software di rilievo, il supporto a Gemini, affiancato da altri modelli di IA. l’aggiornamento mette a sistema Gemini, ChatGPT, DeepSeek e Qwen in una piattaforma unificata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Gemini aggiunta potrebbe rendere le funzioni di google home ancora più intelligentiIn seguito all’aggiornamento recente dell’app Google Home, sono emerse novità mirate a potenziare l’interazione con l’interfaccia conversazionale...

Notebooklm lancia revisioni di slide basate su prompt con gemini 3.1 pro e altro ancoraNotebookLM presenta una serie di aggiornamenti recenti che interessano sia l’ecosistema di intelligenza artificiale di Google sia l’esperienza di...

