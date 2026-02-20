Notebooklm lancia revisioni di slide basate su prompt con gemini 3.1 pro e altro ancora

NotebookLM ha introdotto nuove funzionalità che semplificano la creazione di presentazioni. La piattaforma ora permette di aggiornare le slide automaticamente grazie a prompt personalizzati, sfruttando la potenza di Gemini 3.1 Pro. Questa novità mira a velocizzare il lavoro di studenti e professionisti, che potranno modificare e completare le loro slide in modo più rapido e intuitivo. La novità si integra con altri strumenti AI di Google, offrendo nuove possibilità di utilizzo.

