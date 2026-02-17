L’obesità pesa sul cuore tutti i costi e i risparmi possibili in Italia

L’obesità, che colpisce milioni di italiani, causa problemi al cuore e aumenta significativamente il rischio di infarti e ictus. Un recente studio mostra che ridurre il peso può salvare vite e abbattere i costi sanitari legati alle malattie cardiovascolari. Per esempio, interventi mirati e cambiamenti nello stile di vita si rivelano efficaci nel contenere questa emergenza.

Una patologia complessa, che pesa su molti aspetti della salute, a partire da quella del cuore. " Curare l'obesità significa diminuire il rischio cardiovascolare e, dunque, quello di ictus e infarto ". A sottolinearlo è Pasquale Perrone Filardi, direttore dell'Unità operativa complessa di Cardiologia dell'Au Federico II di Napoli e past president della Società italiana di cardiologia, nel corso di un incontro a Roma dedicato a fare il punto sull'impatto dell'obesità per la salute del cuore e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Ma di che cifre parliamo? Stando a un'analisi realizzata dal Ceis dell'Università di Roma "Tor Vergata", sono oltre 1,4 milioni in Italia i pazienti ricoverati in 5 anni per eventi cardiovascolari maggiori, con una spesa media di 2 miliardi di euro l'anno.