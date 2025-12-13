conferenza dei servizi sulla pesa via libera alle casse di laminazione per proteggere la valle dalle piene

La conferenza dei servizi sulla Pesa si è conclusa con esito positivo, autorizzando l'installazione delle casse di laminazione. Questa iniziativa mira a proteggere la valle Empolese Valdelsa dalle piene, garantendo maggiore sicurezza e tutela ambientale. Il documento, firmato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, rappresenta un passo importante per la gestione delle risorse idriche nella zona.

Empolese Valdelsa, 13 dicembre 2025 – La conferenza dei servizi si è conclusa con “esito positivo”, dice il documento appena firmato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno presieduto da Paolo Masetti, ex sindaco di Montelupo. Ora lo stesso documento è stato trasmesso al presidente della Regione Eugenio Giani per il ‘visto’ formale che spalanca la strada al progetto definitivo: si tratta della prevista costruzione di ulteriori casse di laminazione lungo l’alveo della bassa Pesa, all’indomani di quelle già attive da tre anni realizzate alle porte di Montelupo. In pratica, è il secondo lotto di quella vasta operazione di messa in sicurezza della Pesa presentata a Montelupo alla fine dello scorso decennio. Lanazione.it

Conferenza servizi, Einstein Telescope si può fare in Sardegna - Via libera alla possibile costruzione dell'Einstein Telescope in Sardegna da parte della Conferenza dei servizi che si è riunita oggi a Cagliari, promossa dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ... ansa.it

C’è il via libera della Conferenza di servizi preliminare: l’Einstein Telescope si può fare in Sardegna. Approvato all’unanimità lo studio propedeutico al progetto - Via libera alla possibile costruzione di Einstein Telescope in Sardegna, per entrambe le due configurazioni alternative a “elle” (L) e a triangolo. regione.sardegna.it

